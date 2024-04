Diego López se disculpó por comparar a su equipo con Barcelona de España

El técnico uruguayo Diego López, exentrenador de Universidad de Chile, se disculpó por haber dicho que Barcelona SC de Ecuador no es el de España, para señalar que al equipo de la ciudad de Guayaquil no se le puede exigir ganar todos los partidos por goleada.

"No somos el Barcelona de España", había manifestado López ante las preguntas de periodistas que le cuestionaban haber jugado los últimos minutos a defender el 2-1 en el partido de Copa Libertadores contra Talleres, que finalmente consiguió empatar el encuentro en la última jugada.

Esta afirmación causó malestar entre los hinchas del club de Guayaquil, y López aprovechó su nueva comparecencia pública tras el partido contra Libertad en la Liga Pro ecuatoriana para aclarar esas declaraciones.

"Con respecto a la comparación que hice con Barcelona en la conferencia anterior, quiero pedir disculpas al hincha y los socios. Lo hice sin ninguna mala intención. Lo que quise decir es que no nos da para ganar todos los partidos 5-0. Siempre fui muy respetuoso, no solo aquí, sino en toda mi carrera como jugador y entrenador", dijo López.

Tras ganar por 0-3 a Libertad, Barcelona ecuatoriano marcha en la séptima plaza de la Liga Pro con 11 puntos pero con dos partidos menos, mientras que el líder Aucas tiene 17 unidades. En la Copa Libertadores suma dos empates en dos partidos, donde la victoria se le escapó en ambos en la última jugada.