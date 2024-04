Escándalo en Bolivia: Plantel de Always Ready sufrió robos y agresiones en el camarín

Los jugadores del club boliviano Always Ready vivieron una verdadera pesadilla en el Estadio Municipal de El Alto luego de la caída 1-0 ante Independiente Petrolero de Sucre, lo que significó la eliminación del equipo millonario del certamen local.

Y es que al llegar el camarín, los futbolistas del equipo que este jueves debuta en una nueva edición de la Copa Sudamericana, se encontraron con destrozos, con todas sus pertenencias revueltas y denunciaron robos de billeteras y celulares.

Pero eso no fue todo, porque también aseguraron que fueron agredidos y hostigados por barras del club y deslizaron que la misma dirigencia fue cómplice y permitió el ingreso de los violentos al vestuario.

Incluso, según informaron medios locales, el lateral Diego Medina habría sido agredido por Andrés Costa, presidente del club.

Por este motivo, el futbolista anunció públicamente su deseo de dejar la institución cuanto antes y pidió la rescisión de su contrato: "Pasaron cosas, se entraron al vestuario, nos robaron cosas, hubo agresiones, estamos esperando la respuesta de la dirigencia", aseguró Medina en declaraciones con la prensa.

Y para cerrar, avisó: "Agradecido con Always Ready, pero lo que pasó no puedo dejarlo pasar, me quiero ir. Los compañeros que estaban anteriormente nos advirtieron, ahora nos tocó nosotros", comentó.

Pero la pesadilla no terminó ahí, porque luego de lo ocurrido en el camarín, cuando salieron se encontraron con que el micro que debía trasladarlos se había ido y tuvieron que organizarse para alquilar un nuevo transporte dado que afuera los esperaban barristas premunidos de armas blancas.