Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.9°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Guardiola descolocó a todos con curiosa frase: "Que Xabi Alonso mee con la suya..."

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El catalán recomendó al técnico de Real Madrid tener personalidad propia.

Guardiola descolocó a todos con curiosa frase:
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, anticipó el cruce que tendrá ante Real Madrid en la sexta fecha de la UEFA Champions League y dedicó una curiosa reflexión al proceso de Xabi Alonso, con quien compartió en Bayern Munich.

"Me preguntan por el futuro de Xabi y yo solo le deseo lo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. La verdad la saben, yo estoy muy lejos", dijo para desligarse del tema.

Seguido a ello, el técnico español bromeó con la curiosa frase para aconsejar que su colega no caiga ante las presiones: "Que mee con la suya y, como no meará colonia, le irá bien. Ya verás. Ya les di el titular".

"No estoy dentro, no sé si los jugadores están con él o no. La jerarquía al final es poder. Si los directivos quieren dárselo al entrenador, lo tendrá y si quieren dárselo a los jugadores, lo tendrá ellos", cerró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada