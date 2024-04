Hincha que azotó a jugador de Al Ittihad fue detenido

Las autoridades emiratíes detuvieron a un aficionado saudí que agredió al jugador marroquí Abdul Razzaq Hamdallah, delantero de Al Ittihad, con lo que aparenta ser un látigo tras el partido de la Supercopa saudí, disputado en Emiratos Arabes Unidos (EAU), informaron este viernes diversas fuentes.

El suceso, grabado y difundido en las redes sociales, se produjo después del partido que terminó con una gran victoria de Al Hilal por 4-1 sobre Al Ittihad, equipo en el que juega Karim Benzema, que fue disputado en el Estadio "Mohammed bin Zayed".

Al final del partido, Hamdallah tuvo un altercado verbal con un aficionado de Al Ittihad en las gradas y el video difundido muestra cómo el jugador arroja agua de una botella contra el fan, que respondió propinándole varios golpes con lo que aparenta ser un látigo.

Otros aficionados y miembros del equipo de Al Ittihad intervinieron para calmar a las dos partes, según se muestra en el clip.

El diario saudí Al-Sharq Al-Awsat indicó que la seguridad del estadio detuvo al aficionado, quien fue remitido a las autoridades de seguridad de Abu Dabi para investigarlo y conocer el motivo de la agresión al jugador marroquí, que fue citado para escuchar su testimonio.

Fuentes confirmaron al diario saudí Al-Riyadiya que Hamdallah decidió no denunciar este incidente ante las autoridades emiratíes, aunque el aficionado continúa detenido hasta que concluyan las investigaciones y se decida si imponerle una sanción.

