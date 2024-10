Increíble: Mísiles de Irán fueron vistos desde un estadio en partido de la Champions asiática

Una increíble situación ocurrió durante un duelo de la Champions de Asia, ya que los hinchas vieron misiles cruzando el cielo, durante el momento del ataque de Irán a Israel.

Ballistic missiles were seen flying over a stadium and press box in Iran during an Asian Champions League match between Sepahan S.C and Istiklol Dushanbe pic.twitter.com/hdUnsTA7mh