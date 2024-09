Iván Román y Damián Pizarro figuraron entre los mejores jugadores jóvenes del mundo

El defensor Iván Román y el delantero Damián Pizarro ingresaron en un ranking de los "mejores adolescentes" del fútbol mundial, basado en un cálculo para determinar su nivel de experiencia antes de cumplir los 20 años.

La lista fue realizada por el Observatorio de Fútbol CIES. "El nivel de experiencia se calcula sobre la base de los minutos de partidos oficiales del año pasado, ponderados por el nivel deportivo de los partidos disputados", explicaron.

Román, jugador de Palestino de 18 años, apareció en el puesto 23, siendo el segundo futbolista sudamericano fuera de Brasil y Argentina en figurar: El primero es el puntero ecuatoriano Kendry Páez, de Indpendiente del Valle y ya comprado por Chelsea, que lideró los futbolistas regionales en el escalafón número 8.

En tanto, Pizarro, de 19 años y actualmente en Udinese tras surgir de Colo Colo, fue 45°.

Por otra parte, el líder mundial es el delantero Lamine Yamal. El puntero de FC Barcelona fue una de las figuras en el título de España en la última Eurocopa.

