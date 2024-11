La programación de la quinta fecha de la Liga A de la Nations League

Esta semana se desarollará la quinta fecha de la Liga A de la Nations League, donde se empezará a definir los clasificados a la siguiente ronda de la competición internacional.

Revisa la agenda de esta semana:

Jueves 14 de noviembre

Grupo 2

Belgica vs. Italia. 16:45 horas. Stade Roi Stadium.

Francia vs. Israel. 16:45. Stade du France.

Viernes 15 de noviembre

Grupo 1

Portugal vs. Polonia. 16:45 horas. Estadio Do Dragao.

Escocia vs. Croacia. 16:45 horas. Hampden.



Grupo 2

Suiza vs. Serbia. 16:45 horas. Stadion Letzigrund.

Dinamarca vs. España. 16:45 horas. Parken.

Sábado 16 de noviembre

Grupo 3

Alemania vs. Bosnia Herzegovina. 16:45. Europa-Park Stadion.

Países Bajos vs. Hungría. 16:45 horas. Johan Cruijff Arena.