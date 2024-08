São Paulo lamentó la muerte de Juan Izquierdo: Un día triste para el fútbol

El club brasileño São Paulo expresó este martes su "profunda tristeza" por el fallecimiento del defensa uruguayo Juan Izquierdo a los 27 años, cinco días después de desplomarse durante un partido de Copa Libertadores en el Estadio Morumbi.

"Nuestro más sentido pésame a familiares, amigos, compañeros de trabajo, hinchas de Nacional y todo el pueblo uruguayo en este momento de dolor. Un día triste para el fútbol. Descansa en paz, Juan", manifestó el elenco paulista en sus redes sociales.

Así mismo, añadieron: "Vivimos días de oración, unidad y esperanza. Hoy (martes) estamos en profunda tristeza con la noticia del fallecimiento de Juan Izquierdo, deportista de Nacional".

El defensor se encontraba hospitalizado en tierras brasileñas desde el pasado jueves, donde tuvo que ser reanimado con un desfibrilador tras entrar en parada cardíaca, lo que le produjo un daño neurológico irreversible.

Desde entonces, los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, su estado de salud terminó de empeorar el lunes con un "cuadro neurológico crítico" y este martes falleció.

