[VIDEO] El impresionante golazo de Darío Osorio ante Copenhague

El volante chileno Darío Osorio fue figura en el empate 2-2 de FC Midtjylland ante FC Copenhague, en un nuevo partido válido por la Superliga danesa.

El nacional habilitó a su compañero Franculino Djú, a los 20', para emparejar la conquista de Andreas Cornelius, que abrió la cuenta a los 11'.

Osorio apareció luego, a los 41', para clavar una inatajable volea que se convirtió en el 2-1 parcial.

Kevin Diks anotó el tanto decisivo a los 95', a través de un penal.

El equipo del chileno marcha en el segundo puesto de los play-offs, con 52 unidades, en el grupo que disputa el título.

Fantastic first half from FC Midtjylland’s 19-year-old RW 🇨🇱Dario Osorio.



A brilliant assist and this stunning finish from distance!pic.twitter.com/AzMrkBh4QK