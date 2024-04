Wrexham de Ryan Reynolds logró su segundo ascenso consecutivo en el futbol inglés

Wrexham AFC, equipo de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, logró su segundo ascenso consecutivo y jugará la próxima temporada en la League One, tercera categoría en el fútbol inglés, en la que no juegan desde 2005.

Esto lo lograron tras golear por 6-0 a Forest Green Rovers, equipo del chileno Vicente Reyes, quien vivió en la cancha la caída ante el equipo galés en la fecha 44 de la League Two.

Los goles fueron obra de Elliot Lee (17'), Ryan Barnett (63'), Jack Marriott (84'), un doblete de Paul Mullin (23', 44') y un autogol de Ryan Inniss (33') le dieron el 6-0 a Wrexham ante el colista de la competición.

Desde la llegada de Reynolds y McElhenney en 2020, los "Dragones Rojos" lograron el año pasado salir de la National League (quinta división) después de 14 años y ahora lograron volver a ascender, provocando la invasión de los hinchas en el Estadio Racecourse Ground.

2022/23 ✅



2023/24 ✅



League One here we come 💪



Up the mighty Reds!#Wrexham pic.twitter.com/wS5aNsJPPa