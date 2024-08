Iván Zamorano desmintió rivalidad con Marcelo Salas: Es un mito

Los delanteros nacionales Iván Zamorano y Marcelo Salas marcaron una época vistiendo la camiseta de La Roja, dejando para el recuerdo muchos goles de distinta índole, tanto en clasificatorias como en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Pese a las alegrías que ambos entregaban, un rumor de enemistad surgió en el colectivo social por determinar quién fue el mejor ariete. Aquello fue desmentido por el propio "Bam Bam" en una reciente entrevista con la animadora Pamela Díaz.

"Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve rivalidad con él, la rivalidad se formó porque yo soy de Colo Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad", comentó el exjugador en Sin Editar.

"Cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni de Colo Colo. Había grupos que se llevaban mejores que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no, yo me llevaba mejor con Fabián Estay, "Toby" Vega, Nelson Tapia", aseguró.

Finalmente, Zamorano enfatizó en que: "Si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocemos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49″.