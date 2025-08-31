Síguenos:
Deportes | Fútbol | Johnny Herrera

Herrera y la caída de la U en el Superclásico: Se perdió por los imponderables de los árbitros

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exportero del elenco “azul” compartió su molestia a través de redes sociales.

En portada

Johnny Herrera, exportero y referente de Universidad de Chile, utilizó su cuenta de redes sociales esta jornada para dedicar una crítica al arbitraje de Cristian Garay luego de que los "azules" cayeran en el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental.

Pese a que la diferencia fue de 1-0, el exguardameta se lamentó escribiendo: "Se perdió por los imponderables de los árbitros contra la U. Roja a (Franco) Calderon que si era amarilla no pasaba nada. En fin. Nada nuevo".

Así mismo, el "Samurái" añadió una reflexión que elevó el tono de su crítica: "Si el jefe de los árbitros (Roberto Tobar) se junta en la semana con el presidente Colo Colo (Aníbal Mosa), da pa pensar mucho".

Imagen foto_00000002

Esta crítica de Herrera, se suma a los dichos del colectivo en Universidad de Chile tras el encuentro disputado en el recinto de Macul, desde donde el presidente Michael Clark y el volante Charles Aránguiz también salieron emitiendo juicios sobre el arbitraje.

