Tatuadora que denunció a Valdivia criticó revocación de la prisión preventiva: Incomprensible y doloroso

La tatuadora que denunció al exfutbolista Jorge Valdivia por el delito de violación realizó una declaración pública en sus redes sociales, refiriéndose a los hechos ocurridos el pasado domingo 20 de octubre.

"Me pasó a mi, que no te pase a ti. De chica aprendí a se valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo", escribió en su cuenta Steph Tattoo.

La víctima evitó dar detalles de la violación, aunque sí criticó la revocación de la prisión preventiva de Valdivia, que "ahora anda por la calle, mientras yo debo estar alejada de mi casa, que también era mi espacio de trabajo, debido a la filtración de información confidencial".

Además, lamentó cómo varios medios de comunicación trataron el caso: "Ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre".

"Gente, cuando una persona abusa de su asimetría social para aprovecharse y además se cree el Dios del mundo por su situación económica y logros deportivos, ahí es cuando menos hay que rendirse, todo lo contrario, hay que ponerle los pies bien puestos en la tierra a este tipo de personajes", aseveró.

Por último, reiteró su lamento por la revocación de la prisión preventiva del exjugador, señalando que es "incomprensible y doloroso para mí".

Revisa la declaración pública a continuación: