Luis Enrique se enfadó con pregunta sobre Kylian Mbappé: Que pierda contra nosotros

El entrenador español Luis Enrique protagonizó un tenso momento en la conferencia previa al estreno de PSG en la Ligue 1, enfureciéndose luego de que le consultasen sobre la partida y debut del delantero Kylian Mbappé con Real Madrid.

Ante esta situación, encaró al periodista diciendo: "Pero que pesados son los españoles... madre mía. ¿Todavía siguen aquí? Ufff. ¿Vives aquí o qué? ¿Te han gustado los Juegos Olímpicos? Bueno, vale".

"La verdad es que no contaba con que me fueran a preguntar más de Kylian, pero tampoco tengo nada que esconder. A mí siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional", agregó.

Así mismo, cerró diciendo: "Disfruté mucho el año pasado con él y también con su hermano, Ethan a quien le mando un saludo, y le deseo lo mejor a donde vaya. Y en las competiciones en las que esté también el Madrid, pues que pierdan contra nosotros".