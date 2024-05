Bruno Barticciotto: Estoy con psiquiatra, no encuentro explicación a tantas lesiones

El chileno Bruno Barticciotto, delantero de Talleres de Córdoba, abordó la serie de lesiones que ha vivido desde que llegó al club argentino y afirmó que se encuentra con tratamiento de salud mental, ya que "no encuentra explicación" a lo que está viviendo.

"He buscado tratamientos, estoy con psicólogo, psiquiatra, no le encuentro explicación. Las últimas veces no he tenido aviso previo, me siento pleno cuando juego, entonces no sé. Ojalá salir de esto. Uno a veces piensa que está bien psicológicamente, no se da cuenta, pero lo estoy tratando", contó en TNT Sports.

Bruno, hijo de nuestro comentarista Marcelo Barticciotto, también valoró el apoyo que ha recibido de su familia en Argentina.

"Ellos vienen hasta acá a Córdoba. A veces la pasan peor que uno. Cada un mes les he tenido que decir que me lesioné de nuevo. Y estoy cuatro semanas fuera otra vez y es feo", expresó.

No obstante, también manifestó su felicidad por los dos goles que anotó en el amistoso ante Independiente de Rivadavia esta semana, aunque apuntó: "Es un amistoso, no hace tanto la diferencia, pero me sentí bien. Me puse feliz".

Finalmente, afirmó que no se ha planteado una salida de Talleres, quiere seguir en el equipo, y que espera pelear por la titularidad.

"Siento que marco diferencias cuando estoy disponible, espero poder entrar en el once, sé que va a ser difícil pero está la ilusión", sentenció.

El próximo partido de Talleres será la próxima semana ante Barcelona de Guayaquil en Argentina, en la cuarta fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores.