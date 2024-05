Bruno Barticciotto: Tenía la esperanza de que iba a cambiar la situación

Luego de anotar su primer gol con la camiseta de Talleres, el delantero chileno Bruno Barticciotto comenzó a dejar atrás un complejo arranque en el fútbol argentino, donde sufrió hasta cinco lesiones que le impidieron tener continuidad en el cuadro de Córdoba.

Por ello, el tanto que le marcó a Atlético Tucumán fue un desahogo, tal como el propio jugador contó.

"Siempre tenía la esperanza de que en algún momento iba a cambiar la situación. Por más que me pasara seguido, decía 'algún día tiene que parar'", reconoció en conversación con ESPN F90.

"Tuve mucho apoyo de la dirigencia, del entrenador y de mis compañeros. Eso es fundamental. Uno busca por afuera. Adopté dos perritas", añadió, mientras que sobre el apoyo de un psicólogo, sostuvo: "No es que tenga muchas consultas, pero él se hizo un cercano. Todo sumó".

Respecto a las diferencias entre el fútbol chileno y el trasandino, comentó: "El fútbol argentino te exige estar muy bien físicamente, estar a mil el día a día. Acá se entrena mucho. No es tanto que hacemos doble turno, pero si entrenamos una hora y media, esa hora y media es a full".

"Cuando estoy, me he sentido bien. Estoy acostumbrado a correr, siento que soy un jugador inteligente y tácticamente no me cuesta. De hecho, creo que saco diferencias ahí, por algo he jugado en muchos puestos. Este último mes empecé hasta a jugar de volante mixto. Me he sentido bien", complementó.