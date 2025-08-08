¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Boca Juniors de Palacios y Alarcón ante Racing de Gabriel Arias?
Los chilenos esperan sumar minutos en este importante partido.
Los chilenos esperan sumar minutos en este importante partido.
Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrentará este fin de semana a Racing Club, con el arquero Gabriel Arias, en una nueva edición del clásico que se disputará en La Bombonera.
El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Profesional de Argentina, contará con la participación desde el inicio de Arias en el arco de Racing, mientras que Alarcón y Palacios asoman como suplentes en el esquema de Miguel Angel Russo.
El clásico entre Boca y Racing está programado para las 15:30 horas de Chile (19:30 GMT) del sábado 9 de agosto y será transmitido en cable por la señal de ESPN y en streaming por la plataforma Disney+.
También podrás seguir los últimos detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.