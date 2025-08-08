¿Cuándo y dónde ver el clásico entre Boca Juniors de Palacios y Alarcón ante Racing de Gabriel Arias?

Boca Juniors, equipo de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, enfrentará este fin de semana a Racing Club, con el arquero Gabriel Arias, en una nueva edición del clásico que se disputará en La Bombonera.

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo de Clausura de la Liga Profesional de Argentina, contará con la participación desde el inicio de Arias en el arco de Racing, mientras que Alarcón y Palacios asoman como suplentes en el esquema de Miguel Angel Russo.

El clásico entre Boca y Racing está programado para las 15:30 horas de Chile (19:30 GMT) del sábado 9 de agosto y será transmitido en cable por la señal de ESPN y en streaming por la plataforma Disney+.

También podrás seguir los últimos detalles de este encuentro a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.