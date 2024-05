Martín Demichelis se declaró admirador de Paulo Díaz

El técnico de River Plate, Martín Demichelis, alabó el momento que vive el defensor chileno Paulo Díaz y se declaró admirador del jugador nacional, quien semana a semana es alabado por los fanáticos millonarios.

"Me alegra por él, hace tiempo está en un buen nivel", dijo quien también fuera zaguero central.

"Me despierta admiración al haber sido marcador central y jugar en esa posición, pero es un mérito de todo el grupo. Sin el apoyo de los compañeros no estaría así, aunque considero que no tenemos que ponerle un techo", añadió luego de la victoria del elenco de Núñez ante Central Córdoba en la fecha 1 de la Liga de Argentina.