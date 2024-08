Mendoza: Balacera en la sede de Godoy Cruz dejó dos personas heridas

La violencia y confusión se tomaron al club Godoy Cruz de Mendoza con una balacera dentro de su sede social en la madrugada del pasado viernes 16 de agosto, que dejó como saldo dos personas heridas y una investigación en curso.

De acuerdo con TyC Sports, se trató de un ataque de barristas contra un grupo de socios en la zona de quinchos, tras una discusión en un asado, ad portas de la medianoche del sábado.

Por otro lado, Mendoza Post detalló que se trató de una rencilla entre la facción de "La Gloria", los atacantes, y "La Banda del Bodeguero". Un testigo señaló al referido portal que "los que estaban comiendo el asado en el club sabían que se podía armar. Parece que uno subió una historia al WhatsApp y ahí los fueron a buscar".

Las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Central de Mendoza, con disparos en una pierna y en el área intercostal, respectivamente.

"Ellos son barras y no pagan una cuota social, no pagan entrada; nosotros sí, pagamos cuota. Hace tiempo que no podemos ir porque esta gente entra por el mismo lugar que nosotros y no podemos ir", indicó Walter Montivero, uno de los heridos.

"Godoy Cruz manifiesta su solidaridad con los socios y socias que fueron afectados por hechos de violencia en nuestra sede, provocados por personas externas a la institución. Estos actos delictivos son completamente ajenos a la vida social y diaria de nuestro club", señalaron desde la institución en un comunicado.

"Rechazamos de manera contundente la conducta de estos grupos violentos, que no representan los valores que promovemos ni como club ni como sociedad", prosiguieron.

"Como respuesta inmediata, se han fortalecido las medidas de seguridad en nuestra sede social, incluyendo la presencia permanente de seguridad privada y un efectivo policial contratado especialmente para tal fin. Estas acciones se mantendrán en el tiempo para asegurar el bienestar y la protección de nuestros socios y socias", sumó el escrito.