Tévez se despidió de la dirección técnica de Independiente con empate ante Platense

El argentino Carlos Tévez se despidió este domingo de la dirección técnica de Independiente, con Mauricio Isla titular, en un opaco empate sin goles ante Platense, en la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina.

"Quiero agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí. Es un día triste y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo de los jugadores y todas las personas que trabajan en club. Me trajeron para salvar a Independiente del descenso y lo logramos. No era fácil agarrar cuando agarré, ni para los hinchas ni para mí. Juntos lo sacamos adelante. Me voy conforme con mi trabajo", señaló el ahora ex entrenador del Rojo en una conferencia de prensa brindada luego del encuentro donde no aceptó preguntas.

Tévez dejó Independiente, club en el que desembarcó en agosto del año pasado, con un total de 32 partidos dirigidos y un saldo de 14 triunfos, 11 empates y siete derrotas.