Thomas Galdames y posible partida a Rangers de Escocia: Espeo

Thomas Galdames pudo haber disputado el miércoles, en la goleada por 4-0 ante El Porvenir y donde aportó dos asistencias, su último partido con la camiseta de Godoy Cruz.

Es que esta semana en Argentina dieron a conocer que el defensa chileno puede dar el salrto al fútbol europeo ante el supuesto interés del Rangers FC de Escocia y otro de Bélgica.

Frente a esto, el zaguero nacional se mostró cauteloso, aunque no escondió su ilusión de partir al balompié del Viejo Continente.

"No se sabe todavía, el mercado de pases empieza ahora en junio, son tres meses intensos. Lo que vaya a pasar con mi futuro no lo sé, espero que sea algo bueno para mi carrera, para mi futuro que para eso trabajo todos los días", expresó a TyC Sports.

Además, añadió: "Prefiero no hablar nada, que no me digan nada hasta que sea algo concreto, porque siempre quedan muchas especulaciones y uno se entusiasma, así que hasta que no haya nada concreto no voy a preguntar nada, que sea lo más ligero".