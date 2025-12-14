Corinthians terminó celebrando este domingo pese a caer por 1-2 ante Cruzeiro en la revancha de las semifinales de la Copa de Brasil, ya que el empate 2-2 en el marcador global llevó la definición a los penales. En la tanda decisiva, el equipo dirigido por Dorival Júnior se impuso por 5-4 y selló su clasificación a la final, donde aguardará por el ganador del cruce entre Vasco da Gama y Fluminense.

