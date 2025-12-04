Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

DT de Inter de Porto Alegre se disculpó tras dichos homofóbicos en su presentación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Abel Braga se refirió a sus polémicas palabras en su llegada al club.

DT de Inter de Porto Alegre se disculpó tras dichos homofóbicos en su presentación
 @scinternacional
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras declarar que su equipo parece "un grupo de maricas" por entrenar con camisetas rosadas en conferencia de prensa, el DT de Inter de Porto Alegre, Abel Braga, pidió disculpas por sus dichos y reveló una tragedia familiar.

"Perdí a un hijo a los 19 años. Quien pierde a un hijo no es homofóbico. Fue una broma que hice de niño. Quería decirle al equipo que tuviera más determinación. Eso es todo", comenzó declarando el estratega. 

"Hinchas de Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, les ofrezco disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo", agregó.

Asimismo, aclaró que la situación se dio en un práctica junto a sus dirigidos. "Fue una broma que ocurrió durante el entrenamiento. Quería decirles a los chicos: 'Vamos a hablar en serio", cerró.

Ahora, Inter deberá preocuparse por su actualidad deportiva, ya que se ubican en puestos de descenso y deberán enfrentar a Bragantino el domingo 7 de diciembre en la última jornada del Brasileirao, en la disputa por la permanencia junto a Vitória, Fortaleza y Ceará.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada