DT de Vasco sobre Jean Meneses: Hay que tener paciencia, estuvo mucho tiempo en el fútbol mexicano

Un amargo regreso tuvo el seleccionado nacional Jean Meneses a Vasco da Gama, elenco que tuvo que remar desde atrás y terminó igualando a uno ante Flamengo por la fecha 25 del Brasileirao, disputada este fin de semana.



Aunque sumó su primera titularidad desde su llegada al conjunto carioca, el nivel mostrado por el atacante criollo no dejó para nada conformes ni a los hinchas ni la exigente prensa del país de la samba.



Sin ir más lejos, el portal Globo lo calificó como el más bajo de su equipo, argumentando que "el chileno no debutó bien en el once inicial. Cometió muchos errores mientras estuvo en el campo y aún le falta confianza para arriesgar jugadas".



Sin embargo, el técnico del Almirante, Rafael Paiva, salió en defensa de "Takeshi" aunque con una curiosa declaración donde deslizó una solapada crítica a anterior competición donde jugadaba el delantero.



"A Jean David (nombre que utiliza en su camiseta) hay que tenerle paciencia, porque estuvo mucho tiempo jugando en el fútbol mexicano", comentó el estratego, en alusión a las seis temporadas que estuvo el quillotano en el balompié azteca.



Y si bien el DT admitió que Meneses "no pudo conservar el balón, lo perdimos y Flamengo nos atacó", subrayó que "tenemos que tener paciencia. Estamos convencidos de que Jean nos ayudará mucho. Siempre ha tenido la tranquilidad de jugar por el lado derecho, por dentro. Sé que evolucionará".