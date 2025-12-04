Festejo se salió de control: Erick Pulgar lideró celebración que "rompió parejas" en Flamengo

Lo que debía ser una noche de celebración por el histórico campeonato de la Copa Libertadores se transformó rápidamente en un dolor de cabeza para Flamengo, y muy especialmente para el volante chileno Erick Pulgar. Tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final, el mediocampista asumió el rol de organizador -junto al colombiano Jorge Carrascal- de una fiesta privada en la madrugada del lunes 1 de diciembre que, según medios de Brasil como Terra y Daily do Garotinho, se salió de control.

Aunque el evento buscaba festejar el logro deportivo con jugadores, atletas y celebridades en una ubicación no revelada de Brasil, el foco se desvió hacia los excesos. Y en medio del caos, Pulgar se convirtió en el protagonista inesperado de uno de los incidentes más comentados de la velada.

El conflicto por la atención de Pulgar

La noche del chileno estuvo lejos de ser tranquila. Según los reportes, se generó una tensa disputa entre dos mujeres que competían por la atención de Erick Pulgar. El altercado escaló rápidamente y los detalles del enfrentamiento se viralizaron en redes sociales, exponiendo al seleccionado nacional en páginas de espectáculos y convirtiéndolo en el rostro visible de una celebración descrita por los asistentes como una "noche cargada".

Anfitriones de un "terremoto sentimental"

Pulgar y Carrascal, señalados como los cerebros detrás de la organización, quedaron asociados a un evento que ha sido calificado como un "terremoto sentimental" para el plantel. La fiesta no solo dejó al chileno en medio de la polémica, sino que desató una ola de rumores sobre lo que ocurría a puertas cerradas.

Las redes sociales en Brasil ardieron con versiones que aseguraban la presencia de escorts, influencers y mujeres trans en el recinto. La situación se volvió crítica cuando trascendió que varios jugadores casados de Flamengo estuvieron presentes en ese ambiente, lo que detonó, supuestamente, crisis inmediatas con sus respectivas parejas tras filtrarse la información.

Rupturas y nuevas parejas: El saldo de la fiesta

El evento liderado por Pulgar dejó varias víctimas y nuevos romances en el camino. Mientras el chileno lidiaba con la disputa por su atención, otros compañeros definían su futuro sentimental:

Léo Pereira: El defensor abandonó la fiesta con la gimnasta Flávia Saraiva , sepultando los rumores de reconciliación con su exnovia, la influencer Karoline Lima, y generando un gran revuelo mediático.

El defensor abandonó la fiesta con la gimnasta , sepultando los rumores de reconciliación con su exnovia, la influencer Karoline Lima, y generando un gran revuelo mediático. Danilo Luiz: El autor del gol del título se mostró como pareja consolidada junto a la influencer Bárbara Fontanella.

El autor del gol del título se mostró como pareja consolidada junto a la influencer Bárbara Fontanella. Samuel Lino: Fue vinculado estrechamente con la presentadora Nicole Bahls durante la noche.

Impacto en la imagen del club

La magnitud del escándalo, impulsado por capturas de pantalla y testimonios cruzados en internet, traspasó las fronteras brasileñas llegando a medios internacionales. La imagen de Erick Pulgar y Flamengo quedó golpeada por la viralización de estos rumores.

Mientras algunos protagonistas, como Léo Pereira, evitaron apariciones públicas, otros han optado por el silencio. Lo cierto es que la "fiesta explosiva" organizada por el chileno dejó una marca indeleble en la celebración de la cuarta Libertadores del "Mengão", confirmando que, esa noche, el fútbol pasó a un segundo plano.

Flamengo ganó el miércoles el título del Brasileirao.