Gabigol se disculpó por usar la camiseta de Corinthians: No volverá a ocurrir

El delantero Gabriel Barbosa "Gabigol" pidió disculpas por usar la camiseta de Corinthians durante una reunión privada en su casa, razón por lo cual fue multado por Flamengo y le quitarán el dorsal 10.

"Me equivoqué, pido disculpas, pero fue un acto en el que no pensé tanto. No sabía que iba a pasar todo esto. Nunca usaría una camiseta para faltar el respeto a la afición del Flamengo", afirmó Gabigol en una entrevista al portal Uol.

La polémica surgió cuando se filtró una foto del atacante vistiendo la camiseta de Corinthians, uno de los rivales de Flamengo, durante un asado en su casa con trabajadores del club carioca. Inicialmente, Gabigol y sus representantes alegaron que la imagen era un montaje, pero luego se confirmó su autenticidad.

La directiva de Flamengo decidió imponerle una multa económica y quitarle el icónico dorsal 10. Gabigol enfatizó que el número 10 "siempre será" de Zico y que ahora llevará el dorsal 99, que considera simbólico y con el que espera iniciar una "nueva versión todavía más victoriosa".

"Yo colecciono camisetas, las cambio, sean de selecciones, de baloncesto, y acabé recibiendo esa camiseta y la usé", explicando que usó la del Corinthians en un momento "totalmente relajado, desarmado, tranquilo" en su casa, rodeado de amigos.

"Amo a Flamengo, soy flamenguista, mi casa está en Río de Janeiro. Estoy seguro de que una foto no va a cambiar eso...Todo el mundo sabe, y no es un secreto para nadie, que tengo muchas ganas de quedarme en Flamengo", cerró.



El delantero vive un momento complicado, después de que la Justicia Deportiva brasileña lo suspendiera por dos años por entorpecer un control antidopaje. Esta sanción fue suspendida recientemente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza, permitiéndole reincorporarse al equipo.