Golpe al mercado: Fluminense acordó la llegada de Thiago Silva

Después de que el defensor brasileño Thiago Silva comunicase la intención de abandonar Chelsea a final de temporada, esta jornada se confirmó el nuevo destino que tomará su carrera luego de posar para una foto con la camiseta de Fluminense.

Según información que entregó el popular periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, ambas partes llegaron a un acuerdo verbal y la firma de contrato se hará dentro de las próximas semanas para anunciar oficialmente al zaguero de 39 años.

Pese a que esto levantó preocupaciones en Chile debido a que Colo Colo comparte grupo con Fluminense en la Copa Libertadores, la llegada de Thiago Silva no se concretará hasta el segundo semestre según dicha fuente, mientras que su contrato se extenderá hasta junio de 2026.

Con esto, el internacional con la selección de Brasil regresa al club en el que militó en sus inicios, desde la temporada del 2006 hasta el 2008. En su paso por el "Flu" disputó un total de 117 encuentros y anotó once goles.

