Técnico de Gremio quedó atrapado en hotel por inundaciones

El entrenador del equipo brasileño Gremio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, quedó atrapado en el hotel en que vive a causa de las inundaciones que afectan al estado de Río Grande do Sul.

Su hija, Carolina Portaluppi, contó acerca de la situación en su cuenta de Instagram, donde escribió que "mi papá se encuentra atrapado en el hotel en que vive en Porto Alegre, sin energía eléctrica y con poca batería en el celular. No puede responder mensajes (...) está todo bien, pero esa es la situación".

Durante este lunes Portaluppi subió un registro audiovisual en que se ve a Gaúcho siendo rescatado. El recinto también es donde se aloja el plantel de Gremio durante sus concentraciones.

El cuadro "tricolor" vio suspendido su partido de esta semana en la Copa Libertadores, ante Huachipato, porque el aeropuerto local también fue afectado por el agua lo que impide su viaje a Talcahuano.

