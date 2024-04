Vasco se disculpó tras misóginos dichos de Ramón Díaz por el arbitraje de una mujer en el VAR

El entrnador argentino Ramón Díaz, a cargo de Vasco da Gama, desató la polémica tras criticar la labor de una mujer en el VAR, hecho que derivó en pedidos de disculpas públicas.

"En el último partido jugando de local en, una señorita, una mujer interpretó un penal de otra manera, el fútbol es diferente. Principalmente, que el VAR lo tenga que decidir una mujer creo que es bastante complicado para ella, porque el fútbol es tan dinámico", señaló el DT en una conferencia de prensa.

Ante el revuelo de sus palabras, a la salida del estadio Díaz tuvo que rectificar y dijo que en realidad trataba de evidenciar que era difícil que una sola persona esté en el VAR, ofreciendo sus disculpas "si alguien se sintió ofendido".

Varias horas después, durante este jueves, Vasco emitió un escueto comunicado en redes sociales donde "lamenta las declaraciones del técnico, reafirma su compromiso de reforzar las medidas y directrices educativas necesarias".

Finalmente, el club indicó que "pedimos disculpas, al igual que nuestro técnico".

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama