[VIDEO] Hincha de Santos provocó accidente de un jugador por querer una foto con Neymar

Un aficionado de Santos de Brasil que logró invadir la cancha tras la victoria por 3-0 sobre Juventude en el Estadio "Alfredo Jaconi" para pedirle una foto a Neymar provocó una escena insólita que quedó capturada en un video.

El elenco paulista celebraba su triunfo clave de la mano de Neymar, quien anotó tres goles, para salir de la zona de descenso y llegar a la última fecha con chances de salvarse de perder la categoría en el Brasileirao.

En redes sociales se viralizó el momento en que el aficionado sin playera llega corriendo hacia una zona donde supuestamente está Neymar, pero al ser bloqueado por personal de seguridad, quienes tapan la cámara que graba, súbitamente aparece el futbolista Zé Ivaldo, quien cae aparatosamente al foso de la banca de suplentes.

El jugador rápidamente fue atendido por el cuerpo médico con la idea de descartar cualquier lesión.

