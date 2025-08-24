Cobreloa impidió la escapada de Copiapó en el Ascenso con un movido empate

Un apasionante encuentro se disputó en el Estadio Zorros del Desierto, donde Cobreloa y Deportes Copiapó igualaron 1-1 en un resultado que le impidió al cuadro de Atacama escaparse como solitario líder de la Liga de Ascenso, que desarrolla su fecha 22.

Los dueños de casa tomaron el protagonismo de las acciones en el primer tiempo y por momentos parecía que se iría en ganancia al descanso, pero no pudieron batir al portero Julio Fierro.

Pese al trámite positivo, el elenco calameño fue víctima del fuego amigo con el desafortunado autogol de Nicolás Palma a los 52': Una atajada del arquero Hugo Araya rebotó en el central y entró al arco.

Sin embargo, los dirigidos por César Bravo no bajaron los brazos y encontraron el empate a través de su capitán Gustavo Gotti, que equiparó las cifras con una impecable chilena (74').

El propio Gotti tuvo el gol de la remontada cerca del final, pero esta vez su contorsión no dio en el blanco (86'), sellando una igualdad que dejó a Cobreloa en el cuarto puesto con 34 puntos.

Tres unidades más arriba quedó Deportes Copiapó, que debió conformarse con compartir el liderato con Santiago Wanderers, conjunto que había dejado puntos en el camino ante Recoleta en la jornada sabatina. El expectante tercer lugar es para San Marcos de Arica con 36 puntos.