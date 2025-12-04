Joaquín Larrivey: El 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción

Deportes Concepción está luchando para su regreso a la Primera División del fútbol chileno y luego de empatar 1-1 frente a Cobreloa en el estadio "Ester Roa Rebolledo", Joaquín Larrivey se refirió a su futuro en el equipo.

Tras la igualdad en Collao, Larrivey, goleador y figura del conjunto lila, salió al paso de los rumores sobre una posible partida y confirmó que pase lo que pase tras la final de la liguilla, continuará en el club de cara a la próxima temporada.

"La verdad es que estoy muy agradecido, muy orgulloso de ser parte de este club y su proceso de crecimiento. Agradezco la confianza y el cariño de la gente. Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción", expresó el atacante de 41 años en diálogo con Dsports.

"Tuve años muy lindos en Universidad de Chile, en Magallanes y ahora estoy viviendo este proyecto de Deportes Concepción, que tiene mucho margen de crecimiento. Ser parte de eso me llena de felicidad y orgullo", añadió.

Consignar que en esta campaña con Deportes Concepción, Larrivey ha disputado 40 partidos, con un registro de 22 goles y una asistencia.

La final de vuelta por la Liguilla de Ascenso 2025 está pactada para el domingo 7 de noviembre a las 20:15 horas (23:15 GMT) en el Estadio Zorros del Desierto de Calama y será transmitida por TNT Sports junto a su señal en streaming por HBO MAX.

