Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas este miércoles al igualar 2-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso. Las anotaciones de los "Caturros" llegaron por medio de Ethan Espinoza y un autogol, mientras que para los "Loínos" marcaron Alex Valdés y Agustín Heredia.

