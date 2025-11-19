Síguenos:
Liguilla del Ascenso: Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas en Valparaíso

Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas este miércoles al igualar 2-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso. Las anotaciones de los "Caturros" llegaron por medio de Ethan Espinoza y un autogol, mientras que para los "Loínos" marcaron Alex Valdés y Agustín Heredia.

