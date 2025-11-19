Liguilla del Ascenso: Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas en Valparaíso
Liguilla del Ascenso: Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas en Valparaíso
Atlético Mineiro llegó a Paraguay para afrontar la final de la Copa Sudamericana
Santiago Wanderers y Cobreloa firmaron tablas este miércoles al igualar 2-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso. Las anotaciones de los "Caturros" llegaron por medio de Ethan Espinoza y un autogol, mientras que para los "Loínos" marcaron Alex Valdés y Agustín Heredia.
