Niño de 10 años quedó herido en un ojo por esquirlas tras duelo entre Concepción y Cobreloa

La noche del miércoles un niño de 10 años resultó herido en uno de sus ojos luego de ser alcanzado por esquirlas de fuegos artificiales lanzados tras el duelo entre Deportes Concepción y Cobreloa en el Estadio "Ester Roa Rebolledo", en Concepción.

El menor fue trasladado a un centro asistencial de la capital penquista para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Según los primeros antecedentes, la pirotecnia fue lanzada por barristas al término del encuentro y uno de los restos impactó al niño en el sector ocular.

Lo ocurrido fue confirmado por el delegado presidencial regional, Eduardo Pacheco, quien señaló Bío que la atención "está puesta en un menor de 10 años que, de acuerdo a los primeros antecedentes, recibió una esquirla en uno de sus ojos".

"Es inaceptable el uso de pirotecnia, está contra la ley, no corresponde y se tiene que seguir todos los cursos legales", explicó a radio Bío Bío.

El jefe de Zona de Carabineros Bío Bío, general Renzo Micono, recalcó respecto al niño herido que "se va a evaluar la gravedad de su vista".

Mediante la revisión de cámaras de televigilancia del recinto "estamos tratando de lograr obviamente la identificación de estas personas que lanzaron los fuegos artificiales".