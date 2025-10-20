Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

FC Barcelona choca con Olympiacos en busca de su segundo triunfo en la Champions

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azulgrana cayó ante PSG la fecha pasada y debe ganar para no quedar rezagado.

Este martes, FC Barcelona buscará su segundo triunfo en la fase de liga de Champions League cuando enfrente a Olympiacos por la tercera fecha en el Estadio Olímpico de Montjuïc, a partir de las 13:45 horas (16:45 GMT).

En la jornada anterior, FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota por 1-2 en el último minuto ante Paris Saint-Germain, por lo que buscará reponerse para mantenerse entre los primeros ocho lugares y clasificar directamente a octavos de final. Este encuentro será el último antes del clásico contra Real Madrid por La Liga.

Sin embargo, los "culés" vienen precedidos de un triunfo de 2-1 sobre Girona en choque de catalanes por La Liga española, donde marchan segundos a dos puntos de los "merengues"

Los españoles deberán afrontar el partido con siete bajas confirmadas: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Joan García, Gavi y Marc-André ter Stegen. Además, Andreas Christensen es duda debido a una indigestión.

Por su parte, Olympiacos suma solo un punto en Champions League tras un empate sin goles contra Pafos FC y una derrota ante Arsenal. La escuadra griega buscará sumar sus primeros puntos para mantener viva la esperanza de clasificar a dieciseisavos de final.

En el plano local, los albirrojos derrotaron por 2-0 a AEL el fin de semana y es escolta de PAOK por apenas un punto.

El duelo será arbitrado por el suizo Urs Schnyder y podrás seguir todos los detalles a través de Cooperativa.cl.

En otro partido destacado de este martes, Atlético de Madrid visita a Arsenal en un prometedor choque que arranca a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).

El DT "colchonero" Diego Simeone anticipó que tendrán que llevar el partido a un terreno "donde podamos hacer daño", mientras que su equipo tuvo un insólito inconveniente con el agua caliente en el último entrenamiento en Londres.

