FC Barcelona choca con Olympiacos en busca de su segundo triunfo en la Champions

Este martes, FC Barcelona buscará su segundo triunfo en la fase de liga de Champions League cuando enfrente a Olympiacos por la tercera fecha en el Estadio Olímpico de Montjuïc, a partir de las 13:45 horas (16:45 GMT).

En la jornada anterior, FC Barcelona sufrió una dolorosa derrota por 1-2 en el último minuto ante Paris Saint-Germain, por lo que buscará reponerse para mantenerse entre los primeros ocho lugares y clasificar directamente a octavos de final. Este encuentro será el último antes del clásico contra Real Madrid por La Liga.

Sin embargo, los "culés" vienen precedidos de un triunfo de 2-1 sobre Girona en choque de catalanes por La Liga española, donde marchan segundos a dos puntos de los "merengues"

Los españoles deberán afrontar el partido con siete bajas confirmadas: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha, Joan García, Gavi y Marc-André ter Stegen. Además, Andreas Christensen es duda debido a una indigestión.

Por su parte, Olympiacos suma solo un punto en Champions League tras un empate sin goles contra Pafos FC y una derrota ante Arsenal. La escuadra griega buscará sumar sus primeros puntos para mantener viva la esperanza de clasificar a dieciseisavos de final.

En el plano local, los albirrojos derrotaron por 2-0 a AEL el fin de semana y es escolta de PAOK por apenas un punto.

El duelo será arbitrado por el suizo Urs Schnyder y podrás seguir todos los detalles a través de Cooperativa.cl.

En otro partido destacado de este martes, Atlético de Madrid visita a Arsenal en un prometedor choque que arranca a las 16:00 horas de Chile (19:00 GMT).

El DT "colchonero" Diego Simeone anticipó que tendrán que llevar el partido a un terreno "donde podamos hacer daño", mientras que su equipo tuvo un insólito inconveniente con el agua caliente en el último entrenamiento en Londres.