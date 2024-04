Influencer "Speed" celebró gol de Real Madrid y enfadó a hinchas de Manchester City

El influencer estadounidense IShowSpeed enfureció a los hinchas de Manchester City cuando celebró el gol que anotó el atacante de Real Madrid Rodrygo en el Estadio Etihad, por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El norteamericano estaba realizando un streaming con sus impresiones durante el duelo y con el tanto del brasileño se mostró eufórico, lo que no gustó a los hinchas locales.

Revisa el momento:

After Speed celebrated Rodrygo's goal in the Man City vs Real Madrid game, Man City fans got mad at him and told him to end his stream 😂 pic.twitter.com/JqyGasXDNp