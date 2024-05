Joselu, de espectador en la final de 2022 a héroe de Real Madrid dos años después

Real Madrid logró una agónica calificación a la final de la Champions League este miércoles tras vencer 2-1 a Bayern Munich de la mano de un inesperado héroe: Joselu Mato, que anotó los dos goles.

El delantero de 34 años, que alterna entre los titulares y suplentes esta temporada, necesitó pocos minutos para dejar su huella en el partido, entrando a los 80' -con el resultado en contra- y marcando los 87' y 90'.

Su doblete le permitió al Madrid avanzar a la final del torneo y a él poder participar de dicho encuentro desde adentro de la cancha, ya que en 2022 acompañó a los "Merengues" en su conquista por la Champions como un aficionado más.

En esa oportunidad, Real Madrid venció a Liverpool con gol de Vinicius Jr y levantó su 14ta Copa de Europa.

🔙 20 de mayo de 2022: Joselu, en París para VER la final de Champions como AFICIONADO del Madrid.



🔜 1 de junio de 2024: Joselu, en Londres para JUGAR la final de Champions como FUTBOLISTA del Madrid. pic.twitter.com/qxzm7igrdW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2024

"MIS SUEÑOS NO SON TAN BONITOS COMO LO VIVIDO HOY"

Terminado el partido, Joselu expresó la felicidad por liderar el paso de su equipo al partido definitorio de la Champions: "Uno siempre sueña con estar en el momento", aseguró el delantero.

"El primer gol es de estar listo, de estar en la jugada. Estaban fatigados y esos minutos se notan. Uno sueña con tener noches así, en mis sueños no es tan bonito como los de hoy, como el que he vivido esta noche. Siempre lo he dicho, he venido a ayudar y a aportar. Ancelotti sabía lo que podía aportar y al final feliz por lo que he podido dar. Feliz por ganar una Liga y estar en una final de Champions", dijo.

"El héroe... Me considero uno de ellos. Toda la plantilla ha hecho un año increíble. Todos hemos llegado en un momento increíble en este momento de la temporada. El partido iba a ser muy difícil. Llegar aquí después de lo que hemos sufrido a principio de temporada es muy difícil. Feliz por lo que he podido aportar hoy. Intento aprovechar mis momentos al máximo. Esto es lo que se siente cuando se es madridista", apuntó el goleador.

Joselu reveló que después del partido se acordó de su mujer y de sus hijos, que son quienes "más han sufrido" a lo largo de su carrera. Sobre todo su mujer, que, declaró estuvo siempre "al pie del cañón y en los momentos difíciles".