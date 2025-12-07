Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la sexta fecha para la fase de liga en la Champions League

Revisa la agenda de partidos para esta semana.

La programación de la sexta fecha para la fase de liga en la Champions League
La sexta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo esta semana con la programación pactada para los días martes 9 y miércoles 10 de diciembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Real Madrid recibe a Manchester City e Inter de Milán se medirá con Liverpool.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 9 de diciembre:

  • Kairat Almaty vs. Olympiakos. 12:30 horas. Estadio Central.
  • Bayern Munich vs. Sporting de Lisboa. 14:45 horas. Allianz Arena.
  • Atalanta vs. Chelsea. 17:00 horas. Gewiss Stadium.
  • Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. 17:00 horas. Spotify Camp Nou.
  • Inter de Milán vs. Liverpool. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".
  • Mónaco vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio "Luis II".
  • PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Philips Stadion.
  • Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
  • Unión St. Gilloise vs. Olympique de Marsella. 17:00 horas. Lotto Park.

Miércoles 10 de diciembre:

  • Qarabag Agdam vs. Ajax. 14:45 horas. Estadio "Tofiq Bahramov".
  • Villarreal vs. Copenhague. 14:45 horas. Estadio de la Cerámica.
  • Athletic Club vs. Paris Saint-Germain. 17:00 horas. San Mamés.
  • Bayer Leverkusen vs. Newcastle United. 17:00 horas. BayArena.
  • Benfica vs. Napoli. 17:00 horas. Estadio da Luz.
  • Borussia Dortmund vs. Bodo Glimt. 17:00 horas. Signal Iduna Park.
  • Brujas vs. Arsenal. 17:00 horas. Estadio "Jan Breydel".
  • Juventus vs. Pafos. 17:00 horas. Allianz Stadium.
  • Real Madrid vs. Manchester City. 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

En portada