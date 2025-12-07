Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la sexta fecha para la fase de liga en la Champions League
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
La sexta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo esta semana con la programación pactada para los días martes 9 y miércoles 10 de diciembre.
Entre los partidos llamativos de la jornada, Real Madrid recibe a Manchester City e Inter de Milán se medirá con Liverpool.
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:
