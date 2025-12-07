La programación de la sexta fecha para la fase de liga en la Champions League

La sexta fecha de la fase de liga de la Champions League entra en desarrollo esta semana con la programación pactada para los días martes 9 y miércoles 10 de diciembre.

Entre los partidos llamativos de la jornada, Real Madrid recibe a Manchester City e Inter de Milán se medirá con Liverpool.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 9 de diciembre:

Kairat Almaty vs. Olympiakos. 12:30 horas. Estadio Central.

Bayern Munich vs. Sporting de Lisboa. 14:45 horas. Allianz Arena.

Atalanta vs. Chelsea. 17:00 horas. Gewiss Stadium.

Barcelona vs. Eintracht Frankfurt. 17:00 horas. Spotify Camp Nou.

Inter de Milán vs. Liverpool. 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".

Mónaco vs. Galatasaray. 17:00 horas. Estadio "Luis II".

PSV Eindhoven vs. Atlético de Madrid. 17:00 horas. Philips Stadion.

Tottenham Hotspur vs. Slavia Praga. 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Unión St. Gilloise vs. Olympique de Marsella. 17:00 horas. Lotto Park.

Miércoles 10 de diciembre: