Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La segunda fecha de la Champions League 2025-2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.

Martes 30 de septiembre

0-1: 38' Christos Tzolis (CB)

0-1: 25' Kylian Mbappé, de penal (RM); 0-2: 52' Kylian Mbappé (RM)

Miércoles 1 de octubre 

  • Qarabag vs. Copenhague. 13:45 horas. Tofiq Bahramov.
  • Royale Union SG vs. Newcastle. 13:45 horas. Lotto Park.
  • Arsenal vs. Olympiacos. 16:00 horas. Emirates Stadium.
  • FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain. 16:00 horas. Olímpico "Lluís Companys".
  • Bayer Leverkusen vs. PSV. 16:00 horas. BayArena.
  • Borussia Dortmund vs. Athletic Club. 16:00 horas. Signal Iduna Park.
  • AS Mónaco vs. Manchester City. 16:00 horas. Estadio "Luis II".
  • Napoli vs. Sporting CP. 16:00 horas. Estadio "Diego Armando Maradona".
  • Villarreal vs. Juventus. 16:00 horas. La Cerámica.

14:53 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé aprovecha su velocidad e instala su doblete personal ante el modesto Kairat Almaty

14:50 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Vuelve la acción para Kairat Almaty con Real Madrid y Atalanta contra Club Brujas

14:31 - | ¡Ambos duelos al descanso! Real Madrid se impone en su visita a Kairat Almaty en Kazajistán y Club Brujas vence a Atalanta en Bérgamo por la Champions League

14:22 - | ¡Club Brujas da la sorpresa en Bérgamo! Los belgas se adelantaron a Atalanta con gol de Christos Tzolis

14:13 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé pone la ventaja para los españoles ante Kairat Almaty en la Champions League

13:45 - | ¡Se juega la segunda fecha de la Champions! Kairat Almaty recibe a Real Madrid en Kazajistán y Atalanta hace lo propio ante Club Brujas en Bérgamo

13:06 - | Alineaciones confirmadas para Kairat Almaty y Real Madrid

13:05 - | Los partidos de esta jornada

13:04 - | Revisa el listado completo de partidos

