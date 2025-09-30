La segunda fecha de la Champions League 2025-2026
Sigue la acción en vivo y online por Cooperativa.cl.
Martes 30 de septiembre
0-1: 38' Christos Tzolis (CB)
0-1: 25' Kylian Mbappé, de penal (RM); 0-2: 52' Kylian Mbappé (RM)
Miércoles 1 de octubre
14:53 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé aprovecha su velocidad e instala su doblete personal ante el modesto Kairat Almaty
14:50 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Vuelve la acción para Kairat Almaty con Real Madrid y Atalanta contra Club Brujas
14:31 - | ¡Ambos duelos al descanso! Real Madrid se impone en su visita a Kairat Almaty en Kazajistán y Club Brujas vence a Atalanta en Bérgamo por la Champions League
14:22 - | ¡Club Brujas da la sorpresa en Bérgamo! Los belgas se adelantaron a Atalanta con gol de Christos Tzolis
14:13 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé pone la ventaja para los españoles ante Kairat Almaty en la Champions League
13:45 - | ¡Se juega la segunda fecha de la Champions! Kairat Almaty recibe a Real Madrid en Kazajistán y Atalanta hace lo propio ante Club Brujas en Bérgamo
13:06 - | Alineaciones confirmadas para Kairat Almaty y Real Madrid
¡Los 22 protagonistas que iniciarán el duelo en Almaty!
%uD835%uDC0A%uD835%uDC1A%uD835%uDC22%uD835%uDC2B%uD835%uDC1A%uD835%uDC2D %uD835%uDC00%uD835%uDC25%uD835%uDC26%uD835%uDC1A%uD835%uDC2D%uD835%uDC32 %uD83C%uDD9A %uD835%uDC11%uD835%uDC1E%uD835%uDC1A%uD835%uDC25 %uD835%uDC0C%uD835%uDC1A%uD835%uDC1D%uD835%uDC2B%uD835%uDC22%uD835%uDC1D
13:06 - | El viaje más largo que tuvo que realizar Real Madrid
Kairat - Real Madrid en Kazajistán
13:05 - | Los partidos de esta jornada
Hoy comienza la jornada 2
¡Estos son los partidos de este martes! #UCL
13:04 - | Revisa el listado completo de partidos
Todos los encuentros de esta semana en la Jornada #UCL