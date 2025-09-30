14:53 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé aprovecha su velocidad e instala su doblete personal ante el modesto Kairat Almaty

14:50 - | ¡Segundo tiempo en marcha! Vuelve la acción para Kairat Almaty con Real Madrid y Atalanta contra Club Brujas

14:31 - | ¡Ambos duelos al descanso! Real Madrid se impone en su visita a Kairat Almaty en Kazajistán y Club Brujas vence a Atalanta en Bérgamo por la Champions League

14:22 - | ¡Club Brujas da la sorpresa en Bérgamo! Los belgas se adelantaron a Atalanta con gol de Christos Tzolis

14:13 - | ¡GOL DE REAL MADRID! Kylian Mbappé pone la ventaja para los españoles ante Kairat Almaty en la Champions League

13:45 - | ¡Se juega la segunda fecha de la Champions! Kairat Almaty recibe a Real Madrid en Kazajistán y Atalanta hace lo propio ante Club Brujas en Bérgamo

Alineaciones confirmadas para Kairat Almaty y Real Madrid



¡Los 22 protagonistas que iniciarán el duelo en Almaty!



El viaje más largo que tuvo que realizar Real Madrid Kairat - Real Madrid en Kazajistán



Los partidos de esta jornada Hoy comienza la jornada 2



