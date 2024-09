Luis Enrique: Dembélé tiene un problema de compromiso con el equipo

Luis Enrique, entrenador de París Saint Germain (PSG), justificó este lunes el descarte de Ousmane Dembélé para disputar el martes el partido de la Liga de Campeones ante Arsenal por "un problema de compromiso" con el equipo.

"Hay un problema de compromiso del jugador en relación al equipo, pero no hay un problema entre el jugador y el técnico", aclaró el español sobre la ausencia en la lista de convocados del atacante, referente del equipo parisino tras la partida de Kylian Mbappé.

En la rueda de prensa previa a la segunda jornada de Champions, el DT insistió en que "no hay una disputa" entre él y el jugador, como asegura la prensa francesa.

El castigo a Dembélé sucede por el partido del viernes ante Stade Rennais (3-1).

De acuerdo con los medios, el entrenador español reprochó al ex de FCBarcelona ciertas opciones tomadas en el terreno de juego, algo que el jugador aparentemente no apreció y desencadenó una discusión subida de tono, de la que no se han filtrado detalles.

Dembélé -con cuatro goles y otras tantas asistencias esta temporada- también estuvo el año pasado en las derrotas en Liga de Campeones ante Newcastle, AC Milan y Borussia Dortmund, recordó, con cierta ironía, Luis Enrique, quien ha elogiado públicamente al jugador ahora sancionado en varias ocasiones por su capacidad de desequilibrio.