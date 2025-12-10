Real Madrid se enredó en la Champions tras sufrir remontada ante Manchester City

Real Madrid se enredó en la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, tras sufrir una remontada por 1-2 ante Manchester City en el Estadio "Santiago Bernabéu".

El equipo dirigido por Xabi Alonso pegó primero ante el club inglés, con un gran gol de Rodrygo Goes tras asistencia de Jude Bellingham. El brasileño se fue en velocidad hasta el área y con un remate cruzado rasante superó la resistencia de Gianluigi Donnaruma para el 1-0 (28').

A pesar de gran comienzo de los locales, los pupilos de Pep Guardiola reaccionaron y consiguieron el empate a los 35' por medio de Nico O'Reilly, tras un rebote que cedió Thibaut Courtois.

Finalmente, antes del descanso, Erling Haaland sufrió una falta penal de Antonio Rüdiger y se encargó él mismo de ejecutar para sentenciar la ventaja definitiva para los "ciudadanos" (43').

Con este resultado, el elenco de Manchester escaló al quinto puesto con 13 puntos y su siguiente desafío será el domingo 14 de diciembre ante Crystal Palace a las 11:00 horas (14:00 GMT), por la fecha 16 de Premier League.

Por el otro lado, los madrileños quedaron en el octavo lugar con 12 unidades y ahora deberán prepararse para enfrentar a Alavés por la jornada 16 de La Liga en la jornada dominical, a las 17:00 horas.

En la Champions, volverán a jugar en enero; el City visitará a Bodo/Glimt y Real Madrid recibirá a Mónaco.

Revisa todos los resultados de la jornada: