Real Madrid y Manchester City reeditarán su "clásico moderno" en la Champions League

Real Madrid y Manchester City vuelven a verse las caras en el "Santiago Bernabéu" este miércoles, a eso de las 17:00 horas (20:00 GMT), en un duelo que ya se convirtió en un "clásico moderno" dentro de la UEFA Champions League.

La sexta fecha del torneo vuelve a situar a Josep Guardiola en la capital de España y pone al delantero noruego Erling Haaland cara a cara con el atacante francés Kylian Mbappé, quienes son los llamados a tomar el lugar de los astros del fútbol.

Por una parte, el cuadro de Xabi Alonso llega en un momento crítico luego de dos triunfos en siete partidos y una larga lista de lesionados que golpeó especialmente a la defensa. Con una reciente caída ante Celta de Vigo, el técnico necista un resultado para calmar la tensión.

La posible formación del Real Madrid será con:Thibout Courtois; Federico Valverde, Raúl Asensio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Vinícius y Kylian Mbappé o Gonzalo García.

Manchester City, en cambio, llega en línea ascendente con tres victorias consecutivas, aunque aún con fragilidades defensivas. No obstante, Haaland suma 20 goles en la temporada y buscará romper su racha negativa ante los "merengues".

Los "citizens" formarían con: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders; Phil Foden, Jérémy Doku y Haaland.

Todos los detalles del encuentro podrás seguirlos en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el En vivo.

