[VIDEO] Manchester City reaccionó y lo dio vuelta ante Real Madrid con goles de O'Reilly y Haaland
El cuadro inglés despertó tras el gol de Rodrygo en el "Bernabéu".
Manchester City reaccionó tras el gol de Rodrygo para Real Madrid y logró dar vuelta el marcador en el estadio "Santiago Bernabéu", en el duelo de la sexta fecha de la fase de liga de la la Champions League, con anotaciones de Nico O'Reilly y Erling Haaland.
En un tiro de esquina, Thibaut Courtois atajó un disparo, pero en el rebote O'Reilly, quien estaba sin marca, aprovechó y remató para igualar el tablero (35').
Y en el minuto 43, Haaland tomó la responsabilidad tras haber sufrido una falta de Antonio Rudiger en el área, y puso el 1-2 parcial con un lanzamiento penal.
Revisa los goles del City:
¡¡INSÓLITO COMO LO DEJARON SOLO!! NADIE marcó a O'Reilly y Nico aprovechó el rebote de Courtois para anotar el 1-1 de Manchester City ante Real Madrid.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3XDE5Doddb
¡PENAL DE RUDIGER SOBRE HAALAND EN EL BERNABÉU!— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IuWweHWLS6
¡¡EL ANDROIDE NO FALLA!! HAALAND LA CRUZÓ Y ANOTÓ EL 2-1 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.— SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/spoDf7DbkU