Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

[VIDEO] Manchester City reaccionó y lo dio vuelta ante Real Madrid con goles de O'Reilly y Haaland

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro inglés despertó tras el gol de Rodrygo en el "Bernabéu".

En portada

Manchester City reaccionó tras el gol de Rodrygo para Real Madrid y logró dar vuelta el marcador en el estadio "Santiago Bernabéu", en el duelo de la sexta fecha de la fase de liga de la la Champions League, con anotaciones de Nico O'Reilly y Erling Haaland.

En un tiro de esquina, Thibaut Courtois atajó un disparo, pero en el rebote O'Reilly, quien estaba sin marca, aprovechó y remató para igualar el tablero (35').

Y en el minuto 43, Haaland tomó la responsabilidad tras haber sufrido una falta de Antonio Rudiger en el área, y puso el 1-2 parcial con un lanzamiento penal. 

Revisa los goles del City: 

