Xavi cargó contra el árbitro tras la eliminación de Barcelona: Fue un desastre

El entrenador de FC Barcelona, Xavi Hernández, fue duro con la actuación arbitral en el partido de revancha por los cuartos de la Champions League contra Paris Saint-Germain, asegurando que fue una eliminatoria que cambió a partir de la expulsión de Ronald Araújo en el minuto 29.

"Es una pena que el trabajo de toda una temporada se termine así. A mí me gusta jugar once contra once todos los minutos. Sabemos que hay expulsiones el fútbol, pero esta es innecesaria. Araújo se aparta y se deja caer (Bradley) Barcola", criticó tras el encuentro.

Luego de esto, Xavi puntualizó: "Nos vamos contrariados, enrabietados porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Hay otra historia a partir de esa jugada. Fue demasiado la roja en aquella acción. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido".

Finalmente, el técnico de los blaugranas añadió que su equipo "no está teniendo suerte" con los arbitrajes desde que llegó y tras el encuentro se dirigió al colegiado Istvan Kovacs para decirle que estuvo "muy mal" y que su actuación fue "un desastre".