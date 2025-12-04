Síguenos:
Así será la transmisión televisiva de la última fecha de la Liga de Primera

Autor: Redacción Cooperativa

El sábado se jugarán cinco partidos en simultáneo.

Así será la transmisión televisiva de la última fecha de la Liga de Primera
 Photosport
La estación televisiva TNT Sports definió las señales por las que transmitirá los encuentros del próximo fin de semana, válidos por la última fecha de la Liga de Primera 2025.

El viernes Palestino y Huachipato darán el inicio a las transmisiones con el primer partido de la jornada a las 20:00 horas.

El sábado, también en paralelo, desde las 18:00 horas, se jugarán cinco partidos que tendrán en disputa los cupos internacionales y un descenso en juego.

Mientras que el domingo Colo Colo se medirá ante Audax Italiano, con los albos atentos a lo que ocurra con la visita de Cobresal a Ñublense en busca del último cupo a Sudamericana.

Además, cada compromiso será transmitido por streaming a través de la plataforma de HBO MAX.

Revisa la programación de las transmisiones:

Viernes 5 de diciembre

  • Palestino vs. Huachipato. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna - TNT SPORTS Premium

Sábado 6 de diciembre

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera. 18:00 horas. Claro Arena - TNT SPORTS básico
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile. 18:00 horas. Estadio Tierra de Campeones - TNT SPORTS Premium
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española. 18:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" - Space
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña" - TNT Series
  • O'Higgins vs. Everton. 18:00 horas. Estadio El Teniente - TNT

Domingo 7 de diciembre

  • Colo Colo vs. Audax Italiano. 18:00 horas. Estadio Monumental - TNT SPORTS Premium
  • Ñublense vs. Cobresal. 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún" - TNT SPORTS básico

