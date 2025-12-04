Así será la transmisión televisiva de la última fecha de la Liga de Primera
El sábado se jugarán cinco partidos en simultáneo.
El sábado se jugarán cinco partidos en simultáneo.
La estación televisiva TNT Sports definió las señales por las que transmitirá los encuentros del próximo fin de semana, válidos por la última fecha de la Liga de Primera 2025.
El viernes Palestino y Huachipato darán el inicio a las transmisiones con el primer partido de la jornada a las 20:00 horas.
El sábado, también en paralelo, desde las 18:00 horas, se jugarán cinco partidos que tendrán en disputa los cupos internacionales y un descenso en juego.
Mientras que el domingo Colo Colo se medirá ante Audax Italiano, con los albos atentos a lo que ocurra con la visita de Cobresal a Ñublense en busca del último cupo a Sudamericana.
Además, cada compromiso será transmitido por streaming a través de la plataforma de HBO MAX.
Viernes 5 de diciembre
Sábado 6 de diciembre
Domingo 7 de diciembre