Increíble, pero cierto. En una opaca temporada, Colo Colo consiguió vencer por 4-1 a Unión La Calera en el Monumental e hiló por primera vez tres triunfos consecutivos. Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez fueron quienes lideraron la victoria ante el descuento de Ignacio Mesías.

