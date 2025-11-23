Colo Colo tumbó a La Calera e hiló tres triunfos seguidos por primera vez en su temporada
Increíble, pero cierto. En una opaca temporada, Colo Colo consiguió vencer por 4-1 a Unión La Calera en el Monumental e hiló por primera vez tres triunfos consecutivos. Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Felipe Méndez y Salomón Rodríguez fueron quienes lideraron la victoria ante el descuento de Ignacio Mesías.
