Coquimbo quiere seguir su tranco imparable ante un apremiado Colo Colo
El gran duelo de "piratas" y "caciques" abre la acción dominical en la Liga de Primera.
Este domingo 19 de octubre, en el "Francisco Sánchez Rumoroso", Coquimbo Unido y Colo Colo protagonizan un interesante duelo por la fecha 24 de la Liga de Primera.
Los "piratas", escapados punteros de la tabla, quieren dar un nuevo paso hacia su primer título y, de paso, sostener una racha histórica.
El equipo de Esteban González, antes del parón por la fecha FIFA y el Mundial sub 20, derrotó por 2-1 a Ñublense y suma 11 victorias consecutivas.
La única derrota aurinegra hasta el momento fue, justamente, ante Colo Colo con un 2-0 en el Estadio Monumental por la primera rueda del torneo: Aquel 26 de abril, Marcos Bolados anotó un doblete.
Respecto al "Cacique", su último duelo oficial fue una goleada de 4-0 ante el colista Deportes Iquique, aunque su más reciente partido fue una derrota de 2-1 en un amistoso con Deportes Puerto Montt donde alineó con equipo B.
Los albos están obligados a sumar de a tres para seguir en carrera por acceder a la Copa Sudamericana: Llegan al partido fuera de la zona internacional con 34 puntos en el octavo lugar.
González, DT de Coquimbo, se mostró tranquilo en la antesala del compromiso, confiando en que su escuadra preparó el partido de buena forma y tendrá "un plus importante" con la localía y estadio lleno tras un último aumento de aforo.
En contraparte, Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, reconoció la dificultad que tiene Coquimbo como rival, pero de todas formas "iremos a hacer nuestro trabajo".
Coquimbo Unido alistó una oncena con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Manuel Fernández, Bruno Cabrera, Juan Cornejo; Matías Zepeda, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Matías Palavecino; Sebastián Cabrera y Cecilio Waterman.
Colo Colo asoma con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino.
El partido arrancará a las 12:30 horas con arbitraje de Mathias Riquelme. Podrás seguirlo en el relato de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.