Delegación Presidencial rechazó solicitud de Las Condes para suspender el UC vs. Ñublense

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana rechazó la solicitud de la Municipalidad de Las Condes de suspender el duelo entre Universidad Católica y Ñublense, programado para este jueves, pendiente de la fecha 19 de la Liga de Primera.

De acuerdo a la autoridad regional, Cruzados solicitó la realización de este partido y la reunión de coordinación fue el pasado 30 de septiembre, con participación de Carabineros, el Ministerio de Seguridad Pública, la ANFP, Metro de Santiago y la propia Municipalidad de Las Condes.

"En dicha instancia se realizó el análisis correspondiente del plan de seguridad y logística para el encuentro programado para el 9 de octubre de 2025, abordando medidas adicionales, aforo del recinto distribución de espectadores", precisó la Delegación.

Del mismo modo, remarcó que "tras la exposición de todos los actores participantes, incluido el representante de seguridad del municipio, se concluyó que el evento no revestía complejidades especiales", y apuntó que el representante municipal "manifesto su conformidad con lo expuesto por las demás instituciones".

Con este escenario, la Delegación afirmó que "entiende" la preocupación de Las Condes por el impacto del partido en el entorno, pero concluyó que "el proceso se desarrolló conforme a la normativa vigente y no existen antecedentes nuevos que justifiquen una revisión del acto administrativo".

De esta forma, el partido de la UC y Ñublense se disputará este jueves a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Claro Arena.