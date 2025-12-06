Síguenos:
Deportes Iquique lamentó una caída ante la U que significó su descenso en la Liga de Primera

Una emotiva jornada se vivió este sábado en el estadio Tierra de Campeones, reducto que fue testigo del descenso consumado de Deportes Iquique luego de perder por 3-2 ante una Universidad de Chile que debió conformarse con terminar cuarta y clasificar a Copa Sudamericana.

