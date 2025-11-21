Deportes Iquique remontó a Cobresal y sostuvo la ilusión de la permanencia en Primera

La lucha por la permanencia extenderá su definición por un capítulo más, ya que durante este viernes Deportes Iquique metió una importante remontada por 2-1 a Cobresal en el Estadio Tierra de Campeones y estrechó la parte baja de la tabla en el inicio de la fecha 28 en la Liga de Primera.

Los "Dragones Celestes" sumaron 21 puntos y, aunque se mantuvieron en la última posición, emparejaron la misma cifra de una Unión Española que cayó ante Deportes Limache, club que llegó a los 25 positivos en el antepenúltimo lugar.

El encuentro en el norte del país tuvo un inicio frenético que se extendió por todo el primer tiempo. Allí, Jorge Pinos fue el más exigido en el arco con remates de Agustín Venezia (12' y 43'), seguido por otro intento de Edson Puch (43').

En medio de las arremetidas locales, vino una contra del conjunto "minero" efectuada la conexión entre César Yanis junto a Diego Coelho, dejando así solo a un César Munder (45+2') que concretó el gol que pareció lapidar toda aspiración.

Sin embargo, el segundo tiempo el equipo dirigido por Rodrigo Guerrero salió con la misma decisión y Álvaro Ramos conectó un cabezazo al ángulo (47') que devolvió la vida al cuadro anfitrión bajo un impresionante marco de público.

Acto seguido, el histórico goleador repitió al aprovechar un bloqueo de Pinos ante Puch. El rebote favoreció al "Chanchito" y no perdonó (56') para desatar la algarabía en el Tierra de Campeones.

Posterior a esto se dio un cierre tenso, con Cobresal tanteando el empate junto a goles de Limache y Audax Italiano que fueron modificando la clasificación en la parte baja del torneo. Iquique resistió hasta que se quedó con su anhelado triunfo.

En la próxima fecha, el cuadro de los "Dragones" tendrá un nuevo desafío el domingo 30, a las 18:00 horas, visitando a un Everton que cayó en La Florida. Los viñamarinos son decimoterceros con 27 puntos y también peligran con el descenso.

En tanto, Cobresal también se jugará la clasificación a la Copa Sudamericana frente a Colo Colo en El Salvador. Este encuentro se disputará a las 20:00 horas el viernes 28 de noviembre